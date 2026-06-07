ZAPALIO VATRU! DARKO PLAVŠIĆ OTKRIO: Crvena zvezda pronašla rešenje na poziciji četiri za narednu sezonu? Sprema se potpis na Malom Kalemegdanu?
Najavio letnju transfer bombu!
U podkastu "5na5", košarkaški komentator Darko Plavšić izneo je zanimljivu informaciju koja je odmah privukla pažnju crveno-bele javnosti - američki košarkaš i član Valensije Met Kostelo navodno je opcija za Crvenu zvezdu u narednom periodu.
Prema Plavšićevim rečima, Kostelo se uklapa u profil igrača koji odgovara novom sistemu rada koji bi u Beogradu trebalo da implementira španski stručnjak Ibon Navarro, koji je sve bliži klupi crveno-belih.
Plavšić je u emisiji naglasio da Zvezda u ovom trenutku traži profil igrača koji može da doprinese širini, šutu i taktičkoj fleksibilnosti, što je upravo stil košarke koji preferira Navarro.
Kako je Plavšić naveo, Kostelo je u ovom monentu dostupan za Crvenu zvezdu!
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