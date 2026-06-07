Sramotno suđenje, Srbija pokradena na SP u basketu 3x3!
strašno
SRBIJA POKRADENA NA PRAVDI BOGA PROTIV LETONIJE! Ovako su nas sudije opljačkale u polufinalu SP! (VIDEO)
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Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu SP od selekcije Letonije sa 20:19.
U dramatičnom meču odigranom u Poljskoj, Srbija je imala nekoliko šansi za pobedu, ali su se Letonci izvukli i trojkom u produžetku slavili sa 20:19.
Ipak, suđenje, nije bilo na strani našeg tima - šta više - srpski basketaši su oštećeni.
Faul u napadu koji je dosuđen Nemanju Baraću bio je komičan - poledajte!
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