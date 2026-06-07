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Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu SP od selekcije Letonije sa 20:19.

U dramatičnom meču odigranom u Poljskoj, Srbija je imala nekoliko šansi za pobedu, ali su se Letonci izvukli i trojkom u produžetku slavili sa 20:19.

Ipak, suđenje, nije bilo na strani našeg tima - šta više - srpski basketaši su oštećeni.

Faul u napadu koji je dosuđen Nemanju Baraću bio je komičan - poledajte!

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Srbija je poražena u polufinalu SP Izvor: Mondo/Tijana Jevtić