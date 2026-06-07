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Meč je prekinut nakon tri odigrane četvrtine zbog bezbednosne situacije u zemlji.

Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Domaći tim je u trenutku prekida imao prednost od 77:67, a jednu od ključnih uloga u vođstvu imao je srpski reprezentativac Vasilije Micić. Iskusni plejmejker nastavio je sa odličnim partijama i posle odlučujućeg duela protiv Rišona u prethodnoj rundi, pa je za 30 minuta igre ubacio 18 poena i zabeležio četiri asistencije.

Do prekida je došlo tokom pauze pred poslednju deonicu, kada je preko razglasa saopšteno da se utakmica obustavlja, a navijačima naređeno da napuste dvoranu. Ubrzo je usledila organizovana evakuacija publike i svih prisutnih.

Razlog za ovakvu odluku bila je nova bezbednosna pretnja usled vazdušnih napada na teritoriju Izraela. Zbog pogoršane situacije, lokalni mediji prenose da obrazovne ustanove u zemlji neće raditi tokom ponedeljka.

Ostaje da se vidi kada će duel između dva Hapoela biti nastavljen, kao i kako će liga reagovati na novonastale okolnosti. U drugom polufinalu plej-ofa za mesto u finalu bore se Makabi Tel Aviv i Hapoel Holon.

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Stojačić u idealnom timu Izvor: Mondo/Tijana Jevtić