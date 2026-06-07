Fenerbahče se plasirao u finale turskog prvenstva, a junak pobede je Vejd Boldvin sa 32 poena. Tim čeka rivala za titulu.
pobeda
DRAMA! Fenerbahče u finalu turskog prvenstva: Boldvin junak!
Slušaj vest
Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se u finale turskog prvenstva.
Oni su u četvrtom meču polufinalne serije savladali Anadolu Efes rezultatom 102:93 posle produžetka.
Fajnal for, Olimpijakos Fenerbahče Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Junak pobede bio je Vejd Boldvin sa čak 32 poena, dok je kod Efesa najefikasniji bio Džordan Lojd sa 16.
Tim Šarunasa Jasikevičijusa tako je završio posao već u četvrtom meču i sada može mirno da čeka rivala u borbi za titulu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši