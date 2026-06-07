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Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se u finale turskog prvenstva.

Oni su u četvrtom meču polufinalne serije savladali Anadolu Efes rezultatom 102:93 posle produžetka.

Fajnal for, Olimpijakos Fenerbahče Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Junak pobede bio je Vejd Boldvin sa čak 32 poena, dok je kod Efesa najefikasniji bio Džordan Lojd sa 16.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa tako je završio posao već u četvrtom meču i sada može mirno da čeka rivala u borbi za titulu.

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