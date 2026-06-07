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Stejsi King, legenda NBA lige i trostruki šampion, preminuo je u 60. godini.

Uzrok smrti za sada nije objavljen.

King je izabran kao šesti pik na NBA draftu 1989. godine nakon uspešne karijere na Univerzitetu Oklahoma, a najveći trag ostavio je u dresu Čikaga, sa kojim je osvojio tri uzastopne šampionske titule u eri Majkla Džordana i Skotija Pipena.

Posle odlaska iz Bulsa tokom sezone 1993/94, nastupao je još za Minesotu, Majami, Boston i Dalas, pre nego što je završio profesionalnu karijeru.

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