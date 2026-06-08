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Anadolu Efes sprema novu trenersku rokadu!

Španski trener stigao je u Efes usred sezone kao veliko pojačanje i čovek koji bi trebalo da vrati klub u evropski vrh, ali rezultati su bili daleko od očekivanih. Ekipa nije uspela da se umeša u borbu za vrh Evrolige, a završni udarac stigao je u domaćem prvenstvu, gde je Fenerbahče bez milosti zaustavio Efes na korak od finala.

Zbog toga su čelnici kluba krenuli u potragu za novim rešenjem, a izbor je, prema informacijama "BasketNews-a" i više evropskih medija, pao upravo na Bankija.

1/5 Vidi galeriju Pablo Laso Foto: EPA-EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO, Printscreen, @starsport

Ono što celu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da je Italijan već sedeo na klupi Efesa. U klub je stigao tokom sezone 2024/25, uspeo da stabilizuje ekipu i odvede je do četvrtfinala Evrolige, gde je tek posle pet utakmica zaustavljen od Panatinaikosa. Takođe je stigao i do polufinala turskog prvenstva, ostavivši veoma pozitivan utisak među čelnicima kluba.

Upravo zato u Istanbulu veruju da je povratak starog znanca najbrži put ka povratku među evropsku elitu. Prema navodima iz Italije i Turske, pregovori su već u poodmakloj fazi i sve ide ka tome da Banki ponovo preuzme tim već ovog leta.

Ako se posao ozvaniči, Efes će za samo godinu i po dana promeniti čak četvrtog trenera. Posle Bankija stigli su Igor Kokoškov i Pablo Laso, a sada bi Italijan mogao da se vrati na mesto sa kojeg je otišao prošlog leta.

U Istanbulu više nemaju strpljenja. Posle godina provedenih u samom vrhu evropske košarke, cilj je samo jedan - hitan povratak Efesa među najveće sile Evrolige.