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Neverovatna priča iz detinjstva Džejlena Bransona šokirala je NBA javnost. Najbolji igrač Njujork Niksa prisetio se trenutka kada je kao šestogodišnjak rekao "ne" legendarnom Majklu Džordanu.

1/6 Vidi galeriju Džejlen Branson Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Evan Bernstein / Getty images / Profimedia

Branson je u razgovorima za američke medije ispričao da je kao dete imao neobičan ritual - na svakom gostovanju uzimao je dres domaćeg tima, što je bila porodična tradicija koju je praktikovao sa majkom.

Međutim, jedan meč u Vašingtonu zauvek je promenio tu priču.

Vašington Vizardsi, za koje je igrao i Majkl Džordan u završnici karijere, bili su domaćin, a mali Branson je po prvi put uživo upoznao svog idola.

Posle utakmice, dobio je priliku da uđe u svlačionicu - i tamo se dogodio trenutak koji je kasnije prepričavao sa nevericom.

Džordan ga je, prema Bransonovim rečima, pitao da mu potpiše dres.

Ali odgovor koji je usledio iznenadio je i legendu NBA lige.

"Ne, uništićeš mi dres", rekao je tada šestogodišnji Branson, potpuno ozbiljan, nesvestan kome zapravo govori.

Branson je kasnije objasnio da je tada imao stav da mu nisu potrebni potpisi, jer je bio previše fokusiran na igru i iskustvo, pa nije želeo da "uništi" dres koji je nosio.

Iako je situacija danas postala anegdota koja kruži NBA krugovima, priča je dodatno podgrejala status Bransona kao igrača koji je od malih nogu bio potpuno "u svom filmu" čak i u društvu najvećih ikada.

Za NBA fanove, jedan detalj ostaje posebno zanimljiv - malo je onih koji mogu da kažu da su odbili velikog Džordana, i to u trenutku kada je sam ponudio autogram.