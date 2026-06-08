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Prema saznanjima koje prenosi izraelski novinar Noa Poplinger sa portala Sport5, očekuje se da američki internacionalci Antonio Blekni i Danijel Oturu već tokom dana otputuju iz Izraela.

Ova situacija izazvala je veliku uzbunu i unutar samog stručnog štaba. Pomoćni trener Stefanos Dedas takođe je nameravao da ode, ali je nakon hitnog sastanka i razgovora sa menadžmentom kluba ipak odlučio da ostane.

1/4 Vidi galeriju Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige Foto: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Pored Bleknija i Oturua, ozbiljnu zabrinutost za sopstvenu bezbednost pokazali su i Taj Odiase, kao i Kris Džons. Obojica košarkaša, prema navodima tamošnjih medija, pažljivo analiziraju situaciju pre donošenja konačne odluke.

U ovom trenutku nije definisano kako će se potencijalni odlasci nosilaca igre odraziti na odigravanje preostalih utakmica za titulu, ali je evidentno da se klub iz Tel Aviva suočava sa nezapamćenom krizom u najvažnijem delu sezone.