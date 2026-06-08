Slušaj vest

Prema saznanjima koje prenosi izraelski novinar Noa Poplinger sa portala Sport5, očekuje se da američki internacionalci Antonio Blekni i Danijel Oturu već tokom dana otputuju iz Izraela.

Ova situacija izazvala je veliku uzbunu i unutar samog stručnog štaba. Pomoćni trener Stefanos Dedas takođe je nameravao da ode, ali je nakon hitnog sastanka i razgovora sa menadžmentom kluba ipak odlučio da ostane.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, prvi meč plej-of serije Evrolige Foto: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Pored Bleknija i Oturua, ozbiljnu zabrinutost za sopstvenu bezbednost pokazali su i Taj Odiase, kao i Kris Džons. Obojica košarkaša, prema navodima tamošnjih medija, pažljivo analiziraju situaciju pre donošenja konačne odluke.

U ovom trenutku nije definisano kako će se potencijalni odlasci nosilaca igre odraziti na odigravanje preostalih utakmica za titulu, ali je evidentno da se klub iz Tel Aviva suočava sa nezapamćenom krizom u najvažnijem delu sezone.

Ne propustiteKošarkaDRAMA U IZRAELU NA MEČU VASE MICIĆA: Srbin blistao, prekinuli ga vazdušni napadi! Alarmantna situacija!
Vasa Micić, Hapoel
KošarkaITUDIS NE VERUJE ŠTA GA JE SNAŠLO! Potpuni haos u Izraelu, Hapoel ostao sa petoricom igrača - meč prekinut!
KošarkaKAKAV HAOS U IZRAELU: Itudis izlazi na teren sa SAMO PETORICOM igrača
Vasilije Micić na meču Real Madrid - Hapoel Tel Aviv
Evroliga"UĆUTI - NI SA 100 MILIONA NEĆEŠ BITI KAO JA" Ataman poludeo na konferenciji: Nemaš pravo da pričaš o meni!
Ergin Ataman

01:02
Trojka Kajla Olmena za pobedu Turk Telekoma protiv Hapoela Izvor: TV Arena sport/Screenshot