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Nakon komemorativnog skupa koji je u subotu upriličen u Beogradu, u prostorijama Narodnog pozorišta u Sarajevu danas je održana komemoracija povodom smrti istaknutog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića.

Edin Avdić - komemoracija u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio se veliki broj javnih ličnosti, pre svega proslavljenih imena iz sveta košarke, kako bi uputili poslednji pozdrav čoveku čiji su prepoznatljiv glas i stručnost ostavili neizbrisiv trag širom regiona.

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Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

Među prisutnima koji su došli da odaju počast bio je i najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, sa kojim je Avdić nedavno uradio jedan intervju.

Obradović je ispred Narodnog pozorišta stigao neposredno pre zvaničnog početka skupa, koji je bio zakazan za 11 časova.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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