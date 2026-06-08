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U Narodnom pozorištu u Sarajevu održan je komemorativni skup posvećen prerano preminulom sportskom novinaru i komentatoru Edinu Avdiću.

Pored mnogobrojnih kolega, prijatelja i poštovalaca njegovog rada, od Avdića se biranim rečima oprostio i bivši kapiten košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mirza Teletović.

Teletović je u izuzetno emotivnom obraćanju, preplavljen suzama, sa velikim naporom uspeo da održi potresan govor.

1/6 Vidi galeriju Komemoracija Edinu Avdiću u Sarajevu Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

On je tom prilikom istakao da Edin nije bio samo vrhunski stručnjak u svom poslu, već prvenstveno čovek izuzetnih ljudskih vrlina i prijatelj kakav se retko sreće.

- U ovom ludom vremenu, Edin je bio čovek koji nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu reč i upravo zbog toga su ga svi neizmerno voleli i cenili. Iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posedovao je retku i dragocenu vrlinu – umeo je istinski da sasluša druge, a njegovo prijateljstvo i podrška značili su mi neizmerno mnogo.

Svi me znate kao čoveka koji retko pokazuje slabost. Ali danas teku suze koje su preplavile svet. Njegov prerani odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga više nema među nama.

Iako je tuga ogromna, proslavljeni košarkaš naglasio je da iza Edina Avdića nije ostala praznina. Ostala su nezaboravna sećanja, lekcije o tome kako se vole život i sport, kao i nepresušna pozitivna energija kojom je zračio.

Kao sportski komentator, Edin je znao sve o sportu, a košarku je istinski živeo. Nesebično je delio svoje ogromno znanje i prenosio igru sa čistom emocijom, sa željom da svi osetimo pravu lepotu sporta. Za svaki zajednički minut, savet i neponovljive prenose – veliko ti hvala.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.