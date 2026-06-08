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Nekadašnji sportski direktor Crvene zvezde Milan Dozet ostaje deo klupskog sistema, iako je nakon eliminacije od Partizana u polufinalu domaćeg prvenstva podneo ostavku na svoju dosadašnju funkciju.

Kako prenose Sportske.net, Dozet je tada smatrao da je ekipi potreban svojevrstan reset i da je njegov odlazak logičan potez u tom trenutku.

Međutim, rastanak sa klubom ipak nije usledio. Tokom narednih nedelja vođeni su brojni razgovori unutar Crvene zvezde, a zaključak je bio da bi odlazak čoveka koji odlično poznaje način funkcionisanja kluba predstavljao značajan gubitak.

Prelomni trenutak dogodio se nakon sastanaka na kojima su učestvovali novi rukovodilac sportskog sektora Miloš Teodosić i direktor mlađih kategorija Dragoljub Avramović. Posle detaljne analize odlučeno je da Dozet ostane na Malom Kalemegdanu, ali sa znatno drugačijim zaduženjima.

Njegov budući angažman biće usmeren pre svega na razvoj mlađih selekcija, daleko od svakodnevnog pritiska koji prati prvi tim. Na taj način Dozet će svoje iskustvo i znanje staviti u službu stvaranja novih igrača i unapređenja omladinskog pogona.

Dozet je u Crvenu zvezdu stigao krajem 2021. godine na poziv tadašnjeg predsednika Nebojše Čovića, a tokom narednih sezona bio je jedan od najeksponiranijih ljudi u klubu. Nalazio se između visokih očekivanja navijača, zahteva uprave i izazova koje donosi tržište igrača, zbog čega njegova nova uloga predstavlja svojevrsno redefinisanje karijere u crveno-belom sistemu.

Iako njegova nova funkcija još nije zvanično precizirana, izvesno je da će tesno sarađivati sa Avramovićem na unapređenju rada mlađih kategorija i stvaranju što boljih uslova za razvoj budućih prvotimaca.

Ovakvim raspletom Crvena zvezda je rešila dva važna pitanja. Miloš Teodosić dobio je potpunu slobodu da zajedno sa novim trenerom Ibonom Navarom formira tim za narednu sezonu, dok je omladinski pogon dobio iskusnog operativca koji će svoje znanje koristiti iza kulisa, bez medijske pažnje koja je pratila njegov dosadašnji rad.

1/4 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda