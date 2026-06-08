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Bajern iz Minhena postigao je dogovor sa Antonom Gavelom koji bi trebalo da preuzme funkciju glavnog trenera ekipe uoči naredne sezone, prenose turski mediji.

Prema istim navodima, uprava bavarskog kluba okončala je potragu za novim šefom stručnog štaba i odlučila da poverenje ukaže nekadašnjem treneru Bamberga koji će predvoditi tim.

Među kandidatima za mesto prvog trenera Bajerna duže vreme nalazio se i selektor Srbije Dušan Alimpijević, ali nakon najava da će ostati u Bešiktašu u Minhenu su se okrenuli drugom rešenju zbog najavljenog odlaska Svetislava Pešića.

Nemački stručnjak slovačkog porekla je tokom trenerske karijere radio u nemačkoj košarci, a najveći trag ostavio je na klupi Bamberga, sa kojim je ostvario zapažene rezultate na domaćoj sceni.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

On je i deo igračke karijere proveo u Bajernu gde je završio sa igranjem 2018. godine.

Pre Gavelovog dolaska, Pešića očekuje finale šampionata Nemačke gde će se Bajern sastati sa boljim iz duela između Bamberga i Albe.

Kurir sport / Sportske.net