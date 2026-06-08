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Košarkaš Makabija Ife Lundberg neće nastupiti u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa izraelskog šampionata, a razlog je nestabilna bezbednosna situacija u zemlji.

Nekadašnji košarkaš Partizana javnosti se obratio putem društvenih mreža. Lundberg je istakao da se nakon dramatičnih događaja koji su obeležili prethodne dane ne oseća psihički spremnim niti dovoljno bezbednim da izađe na parket, zbog čega je odlučio da u ovom trenutku prioritet stavi na sopstvenu sigurnost.

"Duboko smo razočarani i frustrirani odlukom lige da se utakmica odigra večeras prema planu. Posle neprospavane noći, konstantnog stresa, neprekidnih poziva naših porodica, neizvesnosti oko toga šta sledi i sećanja na slične situacije iz prošlosti, ne osećamo se spremnim da igramo – ni mentalno ni fizički", napisao je Lundberg na Instagramu.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Ife dodaje da igrači nisu mašine i da njihova bezbednost mora imati apsolutni prioritet u odnosu na bilo koji sportski događaj.

"Mi nismo roboti. Mi smo ljudi koji se suočavaju sa strahom, brigom za svoje najbliže i realnošću koja utiče na svaki aspekt naših života. Uz toliku neizvesnost i potpuni nedostatak odmora, izlazak na teren nije samo težak već i nebezbedan. Verujemo da naše zdravlje, bezbednost i dobrobit moraju biti na prvom mestu", poručio je Lundberg.