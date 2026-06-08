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Čuveni sportski novinar i komentator Edin Avdić, koji je iznenada preminuo prošle srede u 48. godini života, ispraćen je na večni počinak na sarajevskom Gradskom groblju „Bare“.

Sahrani je prisustvovao veliki broj članova porodice, kolega, sportskih radnika i sugrađana koji su došli da upute poslednji pozdrav prerano otišlom velikanu regionalnog novinarstva.

Njegovoj sahrani prethodili su komemorativni skupovi u dva grada. Nakon što je Avdić preminuo u Beogradu, od njega su se u tamošnjem hotelu „Crowne Plaza“ u petak oprostile brojne košarkaške ličnosti, među kojima su bili Dejan Bodiroga, Dejan Radonjić, Dušan Kecman i Nikola Milojević, sin pokojnog trenera Dejana Milojevića.

1/6 Vidi galeriju Sahrana Edina Avdića Foto: Nidal Saljic

Sećanje na uglednog novinara potom je evorcirano i ovog ponedeljka u sarajevskom Narodnom pozorištu. Na toj komemoraciji su govorili njegovi najbliži saradnici i prijatelji, a u publici su se, uz Dejana Bodirogu, našli i najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, kao i nekadašnji NBA košarkaš Mirza Teletović.

Nakon zvaničnog skupa, u 14.30 časova organizovan je poslednji ispraćaj na groblju „Bare“. Verski obred pred spuštanje kovčega predvodio je hodža, čime je stavljena tačka na tužan dan u kojem se Sarajevo oprostilo od jednog od svojih najprepoznatljivijih sportskih glasova.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker.

Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

1/7 Vidi galeriju Edin Avdić - komemoracija u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.