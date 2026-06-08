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Asvel nastavlja ambiciozno da sklapa tim za narednu sezonu Evrolige.

Novi ime na listi crno-belih iz Vilerbana je Danijel Tajs!

Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako prenosi "Basket news", pregovori između ASVEL-a i iskusnog centra nalaze se u odmakloj fazi, a izvori iz košarkaških krugova veruju da je klub čiji je predsednik Toni Parker trenutno glavni favorit za njegov potpis.

Tajsu ističe ugovor sa Monakom, pa će ovog leta biti jedan od najtraženijih slobodnih centara na evropskom tržištu.

Ukoliko dođe do dogovora, 34-godišnji Nemac bi u ASVEL-u imao ulogu startnog centra i jednog od nosilaca projekta za narednu sezonu.

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