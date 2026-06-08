ATAMAN VRŠI STRAŠAN PRITISAK PRED GOSTOVANJE NAJVEĆEM RIVALU: Ako bude pošteno, bićemo šampioni!
Rezultat je 1:1 u seriji, a oba tima do pobede su stigla na domaćem terenu.
Pred treći meč, koji će biti odigran u Dvorani mira i prijateljstva, Ataman je još jednom skrenuo pažnju na suđenje.
Trener Panatinaikosa Ergin Ataman ponovo je u svom stilu najavio naredni duel sa istakavši da veruje u titulu ukoliko njegova ekipa bude imala ravnopravan tretman.
"Poštujemo sastav Olimpijakosa, koji je šampion Evrolige, ali mi smo u boljoj poziciji. Ako nam bude dozvoljeno da igramo u skladu sa pravilima košarke, osvojićemo titulu. Jedino što očekujemo jeste ravnopravno i pravedno suđenje", rekao je turski stručnjak za agenciju AA.
Ovakve izjave dodatno podižu tenziju pred nastavak serije, koja je i prethodnih godina donosila mnogo uzbuđenja i kontroverzi kako na terenu, tako i van njega.