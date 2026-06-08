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Košarkaški klub Partizan završio je jedan od najvećih poslova ovog prelaznog roka angažovanjem američkog centra Kevarijusa Hejsa, a sada su poznati i finansijski detalji saradnje.

Prema informacijama koje prenosi "Mozzart Sport", Hejs je sa crno-belima dogovorio dvogodišnji ugovor vredan ukupno tri miliona dolara. Iskusni centar će tako zarađivati 1,5 miliona dolara po sezoni, što ga svrstava među najplaćenija pojačanja Partizana u poslednjih nekoliko godina.

1/7 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Partizan derbi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Hejs u Beograd dolazi iz Monaka, gde je nastupao tokom prethodne sezone, a tokom karijere nosio je i dresove Žalgirisa, Pariza i Asvela. Reč je o igraču sa značajnim iskustvom u Evroligi, zbog čega u Humskoj veruju da će predstavljati važno pojačanje za naredne izazove.

Dolazak snažnog centra dolazi kao odgovor na probleme koje je Partizan imao u reketu tokom prethodne evroligaške sezone. Hejs je poznat po velikoj energiji, zaštiti obruča, skakačkom učinku i čvrstoj odbrani, segmentima igre koje je stručni štab želeo dodatno da unapredi.

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