VELIKA ŠANSA ZA ZVEZDU? Vučević napušta Boston - mogu li crveno-beli da ostvare dugodišnji san?
On je trejdovan u februaru iz Čikaga, a kako prenosi dobro obavešteni Mark Štajn, Vučević će na leto 2026. godine biti slobodan u izboru nove sredine.
Njegovi izvori kažu da je Nikola Vučević spreman za promene i da sluša ponude NBA timova dok se oporavlja od frakture domalog prsta desne, šuterske ruke.
Povredio se još u martu i neće još dugo biti odvojen od terena, a Nikola će u oktobru napuniti 36 godina, što znači da neće još dugo biti aktivan u NBA ligi..
Vučević je veliki navijač Crvene zvezde i dugodišnja želja kluba sa Malog Kalemegdana.
Poslednjih dana ponovo se povezuje sa crveno-belima i možda je sada idealna prilika da zaigra za tim koji navija od malena.
Nikola Vučević je u NBA ligi prilično dugo i tamo je nastupao za Filadelfiju, Orlando i Čikago pre dolaska u slavne Boston Seltikse.