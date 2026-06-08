Slušaj vest

On je trejdovan u februaru iz Čikaga, a kako prenosi dobro obavešteni Mark Štajn, Vučević će na leto 2026. godine biti slobodan u izboru nove sredine.

1/4 Vidi galeriju Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njegovi izvori kažu da je Nikola Vučević spreman za promene i da sluša ponude NBA timova dok se oporavlja od frakture domalog prsta desne, šuterske ruke.

Povredio se još u martu i neće još dugo biti odvojen od terena, a Nikola će u oktobru napuniti 36 godina, što znači da neće još dugo biti aktivan u NBA ligi..

Vučević je veliki navijač Crvene zvezde i dugodišnja želja kluba sa Malog Kalemegdana.

Poslednjih dana ponovo se povezuje sa crveno-belima i možda je sada idealna prilika da zaigra za tim koji navija od malena.

Nikola Vučević je u NBA ligi prilično dugo i tamo je nastupao za Filadelfiju, Orlando i Čikago pre dolaska u slavne Boston Seltikse.