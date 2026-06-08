Slušaj vest

On je trejdovan u februaru iz Čikaga, a kako prenosi dobro obavešteni Mark Štajn, Vučević će na leto 2026. godine biti slobodan u izboru nove sredine.

Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njegovi izvori kažu da je Nikola Vučević spreman za promene i da sluša ponude NBA timova dok se oporavlja od frakture domalog prsta desne, šuterske ruke.

Povredio se još u martu i neće još dugo biti odvojen od terena, a Nikola će u oktobru napuniti 36 godina, što znači da neće još dugo biti aktivan u NBA ligi..

Vučević je veliki navijač Crvene zvezde i dugodišnja želja kluba sa Malog Kalemegdana.

Poslednjih dana ponovo se povezuje sa crveno-belima i možda je sada idealna prilika da zaigra za tim koji navija od malena.

Nikola Vučević je u NBA ligi prilično dugo i tamo je nastupao za Filadelfiju, Orlando i Čikago pre dolaska u slavne Boston Seltikse.

Ne propustiteKošarkaKOMEMORACIJA EDINU AVDIĆU: Prisustvuju legende srpske košarke, veliki broj trenera, igrači iz NBA lige...
Edin Avdić
KošarkaVLASNIK DENVERA ULAZI U JOKIĆEVU KUĆU, A NA PODU OSAM FLAŠA TEKILE! Crnogorac je kriv za sve! Somborac otkrio ludu anegdotu: Kažem mu - nije to što misliš!
Nikola Jokić
KošarkaCRNOGORAC POLOMIO PRST I NASTAVIO DA IGRA! Vučevića čeka pauza, pogledajte kako se povredio dva minuta nakon ulaska na teren
Nikola Vučević
KošarkaTREJD KOJI JE MALO KO OČEKIVAO: Nikola Vučević prešao u Boston
Nikola Vučević na utakmici protiv Velike Britanije

00:17
Stojačić u idealnom timu Izvor: Mondo/Tijana Jevtić