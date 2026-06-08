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Američki košarkaš Džoel Bolomboj mogao bi ovog leta da napusti Crvenu zvezdu, pošto mu ugovor sa crveno-belima ističe po završetku sezone, a interesovanje za iskusnog centra već postoji na evropskom tržištu.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Naime italijanska Olimpija iz Milana započela je razgovore sa Bolombojem, kojeg vidi kao jednog od kandidata za popunjavanje mesta pod košem nakon odlaska Džoša Neba, prenosi dobro obavešteni košarkaški insajder Andrea Kalconi.

Prema njegovim informacijama, Milano intenzivno radi na sklapanju tima za narednu sezonu, a Bolomboj se nalazi među imenima koja se ozbiljno razmatraju. Kalconi ističe i da je američki centar sa ruskim pasošem na izlaznim vratima Crvene zvezde, što dodatno podgreva spekulacije o mogućem transferu.