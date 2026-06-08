ovako je vučević govorio o svom mogućem dolasku u zvezdu

ovako je vučević govorio o svom mogućem dolasku u zvezdu

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Nikola Vučević, iskusni NBA centar i reprezentativac Crne Gore, ponovo se našao u centru spekulacija o mogućem povratku u evropsku košarku, a među klubovima koji se u medijima dovode u vezu sa njim nalazi se i Crvena zvezda.

Te priče dodatno je podgrejao njegov odlazak iz Boston Seltiksa, čime je iskusni centar sada slobodan kao ptica na grani.

1/4 Vidi galeriju Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vučević je zimus, u emsiji "Kida show", govorio o potencijalnom dolasku u Evropu gde je Crvenu zvezdu istakao na prvom mesto:

- Ako se ikada odlučim za dolazak u Evropu, Zvezda bi bila na prvom mesto. Meni je iskreno fokus da što dužem ostanem u NBA. Drugačiji je to sistem i košarka, ovde sam već 15 godina i nije lako napraviti promenu - rekao je Vučević.

Za sada, sve ostaje u domenu priča i želja navijača, dok će eventualni povratak u Evropu zavisiti od njegovih planova nakon NBA karijere.

Ipak, želja kod Delija da Vučevića vide u dresu Zvezde raste iz dana u dan!

Vučević je karijeru u NBA ligi gradio kroz Filadelfiju, Orlando Medžik, Čikago Bulse i Boston Seltikse, a nije tajna da je Nikola veliki navijač Crvene zvezde.

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