U toku je treći meč finala plej-ofa grčkog prvenstva između Olimpijakosa i Panatinaikosa.
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NOVAK I BOGDAN OVAKVU PRILIKU NE PROPUŠTAJU! Đoković i Bogdanović uveličali spektakl...
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U Atini vri kao u košnici, atmosfera u hali je po običaju kad igraju ljuti rivali maksimalno naelektrisana.
Novak i Bogdan u Pireju Foto: Printskrin
Spektaklu u Pireju prisustvuju i legendarni srpski sportisti Novak Đoković i Bogdan Bogdanović.
Novak Đoković je već neko vreme čest gost na velikim sportskim priredbama u grčkoj prestonici, a sada mu se pridružio i kapiten srpske košarkaške reprezentacije.
Rezultat u seriji je 1:1, a igra se na tri dobijena meča.
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