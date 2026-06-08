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U Atini vri kao u košnici, atmosfera u hali je po običaju kad igraju ljuti rivali maksimalno naelektrisana.

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Novak i Bogdan u Pireju Foto: Printskrin

 Spektaklu u Pireju prisustvuju i legendarni srpski sportisti Novak Đoković i Bogdan Bogdanović.

Novak Đoković je već neko vreme čest gost na velikim sportskim priredbama u grčkoj prestonici, a sada mu se pridružio i kapiten srpske košarkaške reprezentacije.

Rezultat u seriji je 1:1, a igra se na tri dobijena meča.

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