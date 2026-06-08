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Košarkaši Bešiktaša pobedili su Bahčešehir rezultatom 73:71 u četvrtoj utakmici polufinala šampionata Turske.

Ovom pobedom tim Dušana Alimpijevića je uspeo da izjednači na 2-2 u seriji - igraće se majstorica!

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Heroj Dušana Alimpijevića bio je Entoni Braun koji je meč završio sa 16 poena, 5 skokova i 3 asistencije, 14 je imao Brinton Lemar, 13 Metjuz, a 10 Morgan.

Tim Marka Baraća predvodio je Tajler Kavano sa 14 poena i 6 skokova, 13 je imao Haltali, kao i Flin, s tim što je Malaki imao 4 skoka i 6 asistencija, a Hanter Hejl postigao je 11 poena i Mateuš Ponitka imao je 5.

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