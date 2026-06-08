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Košarkaši Olimpijakosa savladali su Panatinaikos u trećoj utakmici finala pleju-ofa grčkoj prvenstva rezultatom 102: 92

Olimpijakos je tako poveo sa 2:1 u seriji na tri dobijena meča i odbranio svoj teren.

Četvrti meč na programu je u četvrtak, a domaćin će biti Panatinaikos.

Furnije je upisao 28 poena, Vezenkov je dodao 22, a Milutinov 17 poena. Grent na drugoj strani 19 poena, Šorts 15, Hejs-Dejvis 12, Lesor 11.

Olimpijakos je otvorio meč na sjajan način, potpuna skakačka dominacija u prvoj četvrtini, daleko više napada i zasluženo vođstvo, ali je u nastavku ekipa Panatinaikosa uspela da umanji prednost domaćina. Lopta je išla daleko bolje u napadu, a ekipa Ergina Atamana je imala čemu da se nada pred nastavak.

Međutim razigrao se Evan Furnije koji je pogađao trojke iz svih pozicija za +15 Olimpijakosa.

Panatinaikos je uspeo da smanji prednost , ali povratka više nije bilo.

Utakmici u Pireju prisustvovali su Novak Đoković i Bogdan Bogdanović.

Ataman je iz protesta ušao na teren u poslednjem minutu, dobio je tehničku grešku, pa onda još jednu i sa pravom je isključen Nastavio je da viče na sudije, na svu trojicu...