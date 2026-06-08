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Prava drama odigrala se u Njujorku samo nekoliko sati uoči treće utakmice finala NBA lige, kada je šest osoba povređeno u napadu nožem na železničkoj stanici u neposrednoj blizini Medison Skver Gardena.

Prema navodima američkih medija, incident se dogodio u nedelju oko 19 časova na peronima pet i šest stanice Pen Stejšn, jednog od najprometnijih železničkih čvorišta u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se nalazi direktno ispod čuvene dvorane Medison Skver Garden.

1/6 Vidi galeriju San Antonio Njujork - NBA finale Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policije, a prema informacijama njujorške vatrogasne službe, zbrinuto je ukupno šest povređenih osoba.

Jedna osoba zadobila je teške telesne povrede, dve su srednje teško povređene, dok su dve prošle sa lakšim povredama. Petoro povređenih prevezeno je u bolnicu Belevu na dalje lečenje, dok je šesta osoba transportovana u drugu zdravstvenu ustanovu. Njeno stanje za sada nije poznato.

Za sada nisu saopšteni detalji o motivima napada niti identitet napadača, a istraga je u toku. Policija je blokirala deo stanice kako bi obavila uviđaj i prikupila sve relevantne informacije.

Meč između Njuroka i San Antonija je na programu od 2.30 u noći između ponedeljka i utorka, a Niksi vode sa 2-0 u seriji.

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