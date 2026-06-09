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San Antonio je bio na ivici ambisa, a onda je na scenu stupio Viktor Vembanjama. Francuski košarkaški čudotvorac odigrao je partiju za pamćenje i vratio nadu Sparsima da mogu do velikog preokreta u NBA finalu.

1/7 Vidi galeriju NBA finale, detalji sa treće utakmice u finalnoj seriji. Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Preživeli su Sparsi pakao Medison Skver Gardena, savladali Njujork Nikse u neizvesnoj završnici rezultatom 115:111 i smanjili zaostatak u finalnoj seriji na 2:1.

Vembanjama je odigrao spektakularan meč, dominirao na obe strane terena i bio jedan od najzaslužnijih za trijumf Sparsa. Utakmicu je završio sa 32 poena, osam skokova, šest asistencija i tri blokade!

Veliku pomoć imao je u mladom Stefonu Keslu, koji je ubacio 23 poena i pogodio dva slobodna bacanja šest sekundi pre kraja, čime je definitivno slomio otpor Niksa. Dilan Harper dodao je 13 poena, dok je Dieron Foks pogodio možda i najvažniji šut večeri – floater na 30 sekundi do kraja kojim je odbio poslednji nalet domaćina.

Posebno impresivno zvuči podatak da su Vembanjama i Kesl postali prvi tandem sa 22 godine ili manje koji je u jednom finalu NBA lige zajedno ubacio najmanje po 20 poena.

Sparsi su meč otvorili furiozno. Prvu četvrtinu dobili su sa 33:22, a u jednom trenutku izgledalo je kao da će pregaziti domaćina. Ipak, Niksi su uzvratili u drugoj deonici i na poluvreme otišli sa vođstvom 64:57. Tada je usledio odgovor gostiju – treća četvrtina pripala je San Antoniju rezultatom 35:27, što se na kraju pokazalo presudnim.

Kod Niksa je briljirao Džejlen Branson sa 32 poena, dok je O Dži Anunobi dodao 28. Međutim, domaćin je potpuno stao u završnici. Njujork je u poslednjoj četvrtini promašio prvih devet pokušaja za tri poena, što je omogućilo Sparsima da sačuvaju prednost.

Zanimljivo, sva tri meča finalne serije do sada dobili su gosti, što je izuzetno retka pojava u NBA finalima.

Serija je sada potpuno otvorena. Niksi i dalje vode 2:1, ali je Vembanjama poslao jasnu poruku - Sparsi još nisu rekli poslednju reč.

TRAMP U CENTRU PAŽNJE

Pored dešavanja na terenu, veliku pažnju privukao je i dolazak predsednika SAD Donalda Trampa, koji je uživo pratio treći meč NBA finala iz luksuzne lože Medison Skver Gardena.

Donald Tramp Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Njegovo pojavljivanje izazvalo je burne reakcije publike. Dok su se iz jednog dela dvorane čuli uzvici podrške i povici "USA, USA", drugi deo navijača ga je glasno izviždao kada se pojavio na video-bimu tokom intoniranja himne.

Zbog Trampovog dolaska bezbednosne mere bile su podignute na najviši nivo. Oko dvorane su zatvorene pojedine ulice, uvedene su aerodromske kontrole na ulazima, a navijači su morali da dođu znatno ranije kako bi stigli na vreme na utakmicu.