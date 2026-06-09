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Društvene mreže eksplodirale su nakon trećeg meča NBA finala u Medison Skver Gardenu, gde je, prema snimcima koji kruže internetom, američki predsednik Donald Tramp viđen kako "tone u san" u svojoj loži tokom utakmice između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa.

Na viralnom snimku, koji se masovno deli na platformama X, Instagram i TikTok, vidi se trenutak u kojem Tramp zatvara oči, što je odmah izazvalo lavinu komentara i šala širom sveta.

Njegovo prisustvo u Medison Skver Gardenu privuklo ogromnu pažnju. Dok su se iz jednog dela dvorane čuli uzvici podrške „USA, USA“, drugi deo publike ga je izviždao prilikom pojavljivanja na video-bimu tokom intoniranja himne.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Amerike na meču Njujork - San Antonio Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Screenshot

Zbog njegovog dolaska bezbednosne mere bile su podignute na najviši nivo, a oko dvorane su zatvorene pojedine ulice i uvedene pojačane kontrole ulaza.

I dok su na parketu dominirali Viktor Vembanjama i Sparsi, koji su odneli dramatičnu pobedu, društvene mreže su se fokusirale upravo na Trampove „momente zatvorenih očiju“, koji su postali viralni hit.