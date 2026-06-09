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Prava drama izbila je nakon trećeg meča NBA finala u kojem je San Antonio napravio brejk i slavio u Medison Skver Gardenu rezultatom 115:111, čime je smanjio zaostatak u seriji na 2:1.

I dok je Viktor Vembanjama ponovo bio u centru pažnje na parketu, atmosfera oko hale potpuno je izmakla kontroli nakon završetka utakmice.

Na tribinama je bio i Donald Tramp, koji je tokom meča dočekan zvižducima, a društvene mreže preplavili su snimci na kojima se vidi kako deluje da nakratko spava u svojoj loži.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Amerike na meču Njujork - San Antonio Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Screenshot

Međutim, ono što se dogodilo posle meča izazvalo je još veću pažnju. Prema navodima sa društvenih mreža i snimcima koji kruže internetom, grupa navijača San Antonija, koja je u dresovima došla na utakmicu, našla se na meti besnih pristalica Njujork Niksa ispred dvorane.

U trenutku kada su napuštali Medison Skver Garden, situacija je, kako se vidi na pojedinim snimcima, eskalirala u fizički obračun. Navijači su okruženi većom grupom domaćih fanova, a u metežu su zabeleženi udarci, guranje i incidenti tokom kojih su, prema tvrdnjama očevidaca, pojedinim navijačima Sparsa skidani dresovi.

Haos je, prema istim navodima, trajao nekoliko minuta pre nego što se situacija smirila, dok se na društvenim mrežama pojavljuju tvrdnje da policija nije reagovala dovoljno brzo u datom trenutku.

Istraga o pojedinačnim incidentima je u toku, dok se snimci i dalje masovno dele i izazivaju reakcije širom sveta.