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NBA transfer saga oko Janisa Antetokoumba dobija novu dimenziju nakon izjava ESPN novinara Brajana Vindhorsta, koji je u emisiji “Get Up” označio Majami kao tim koji treba ozbiljno pratiti u slučaju potencijalnog trejda.

1/6 Vidi galeriju Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Tim koji treba pratiti je Miami", poručio je Vindhorst, ističući da Hit raspolaže paketom koji uključuje Tajlera Hiroa, mlade igrače i značajne draft pikove, što ih čini jednim od najopasnijih kandidata u eventualnoj trci za jednog od najboljih igrača sveta.

U NBA krugovima već kruže spekulacije da bi Milvoki u slučaju velikog zaokreta mogao da razmatra ponude koje uključuju ozbiljan "haul" (veliki paket) u pikovima i mladim igračima, što dodatno podgreva priče o potencijalnom blokbaster trejdu.

U američkim medijima i analitičkim scenarijima dodatno se spekuliše o sastavu mogućeg paketa, a među imenima koja se sve češće pojavljuju nalazi se i srpski reprezentativac Nikola Jović. Prema tim projekcijama, Jović bi mogao biti deo kombinacije uz Hiroa, mlade igrače i buduće draft pikove, kao razvojni potencijal koji bi Milvoki dobio u slučaju mega trejda. Ipak, naglašava se da se radi isključivo o hipotetičkim analizama, a ne o zvaničnim pregovorima.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako se na društvenim mrežama brzo proširila interpretacija da "Janis želi u Majami", Vindhorst takvu tvrdnju nije izneo u tom obliku, već je govorio isključivo o timu koji treba pratiti i resursima koje Hit poseduje.

Za sada je jasno samo jedno - Majami ostaje u centru NBA spekulacija, a ime Janisa Adetokumba i dalje je najveća bomba potencijalnog letnjeg tržišta.