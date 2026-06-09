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Bulut je istakao da mu je žao što se nisu okitili sjajnijim odličjem, jer smatra da su kao ekipa bili najbolji na turniru.

"Mislim da je velika šansa propuštena u polufinalu, jer nije iskorišćeno loše šutersko veče Letonaca. Dopustili su im da se vrate u meč, uđu u egal utakmicu, a poraz je usledio kao posledica svega toga. Ipak, treba istaći da je svaka medalja na Svetskom prvenstvu veliki uspeh i ja im od srca čestitam", rekao je Bulut.

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Poljskoj, pošto je u meču za treće mesto pobedila Francusku 20:19.

Srbija je u polufinalu posle produžetka poražena od Letonije 19:21.

"Naša reprezentacija je tokom čitavog turnira prikazala najzreliju igru, a voljni moment i zalaganje svih igrača bio je na zavidnom nivou što je za svaku pohvalu. Takva igra i pristup, kao i osvojena medalja su svakako ohrabrenje pred izuzetno važan period u kojem nam predstoje kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Anđelesu", konstatovao je Bulut.

On je u bogatoj karijeri četiri puta osvajao titulu prvaka sveta, dva puta je bio šampion Evrope, ima još po jedno srebro sa prvenstva sveta i Evrope i bronzu sa Olimpijskih igara u Tokiju.

Svoje znanje i bogato iskustvo koristi na najbolji mogući način - za edukaciju i animaciju mladih. Upravo sa tim cilj bio je inicijator i jedan od organizatora turnira pod nazivom "Novi Sad EURO 3x3 2026".

1/6 Vidi galeriju BRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE PONIZILI AMERE NA STARTU OLIMPIJSKIH IGARA! Orlovi slabo krenuli, pa dodali gas i pokazali klasu! Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

"Turnir je bio namenjen deci do 14 godina, a posebnu draž dala je činjenice da su se takmičile mešovite ekipe koje su u sastavu imale po tri dečaka i jednu devojčicu. Učestvovalo je 16 timova, a titulu je osvojila ekipa Eukaliptusi. Organizacija je protekla u najboljem redu, na radost svih učesnika, a ambijent je zaista bio vrhunski. Očekivanja su u potpunosti ispunjena i nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovom praksom", rekao je Bulut.

Bulut je najavio mnogo dešavanja vezanih za basket 3x3 u Novom Sadu.

"Osim lokalnih turnira za decu i devojke koje sprovodimo svakog vikenda, početkom jula će se ekipe do 23 godine boriti za učešće na internacionalnom QUEST-u, koji će okupiti najbolje domaće i inostrane timove. Novi Sad, kao svojevrsni bastion basketa 3x3 biće ponovo domaćin, na moje veliko zadovoljstvo, tako da se nadam da će svi ovi događaji doprineti još većoj popularizaciji ovog sporta kod nas", zaključio je Bulut.