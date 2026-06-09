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Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski rekao je danas da se nada da će njegova ekipa pobediti Dubai u naredne dve utakmice u Beogradu, kako bi ostala u finalnoj plej-of seriji ABA lige, odnosno izborila peti meč.

"Odigrali smo dve utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo. Imali smo par lošijih minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada, kod nas imamo, nadam se, još dve utakmice koje verujem da možemo da pobedimo, uz pomoć publike, dosta sigurnije", rekao je Pokuševski, preneo je klupski sajt.

1/5 Vidi galeriju Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Partizana igraju u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni protiv Dubaija, treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige. Dubai vodi 2:0, serija se igra na tri pobede, pa su Partizanu potrebna oba trijumfa u Beogradu kako bi izborio petu utakmicu.

"Nadam se da ćemo u tome zajedno uspeti i da ćemo izboriti tu petu utakmicu da na kraju i osvojimo titulu. Kada igramo kod kuće pred našim navijačima, uglavnom dolazimo do pobeda, tako da pozivam sve navijače da dođu sutra, mislim da će nam to biti od velike pomoći", dodao je zamenik kapitena Partizana.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da veruje da će ekipa odigrati dobro u predstojećoj utakmici protiv Dubaija.

"Očekivanja su da pobedimo utakmicu, tako da ništa još nije gotovo. Verujem da smo spremni da odigramo dobar meč. Radili smo na detaljima koje moramo da poboljšamo. Što se tiče navijača, nadam se da će nam pomoći da ostvarimo važan trijumf, a igrači će dati sve od sebe, u to verujem", naveo je Penjaroja.

Kurir Sport / Beta

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