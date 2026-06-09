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"Odigrali smo dve utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo. Imali smo par lošijih minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada, kod nas imamo, nadam se, još dve utakmice koje verujem da možemo da pobedimo, uz pomoć publike, dosta sigurnije", rekao je Pokuševski.

Košarkaši Partizana igraju u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni protiv Dubaija, treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige.

1/3 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dubai vodi 2:0, serija se igra na tri pobede, pa su Partizanu potrebna oba trijumfa u Beogradu kako bi izborio petu utakmicu.

"Nadam se da ćemo u tome zajedno uspeti i da ćemo izboriti tu petu utakmicu da na kraju i osvojimo titulu. Kada igramo kod kuće pred našim navijačima, uglavnom dolazimo do pobeda, tako da pozivam sve navijače da dođu sutra, mislim da će nam to biti od velike pomoći", dodao je zamenik kapitena Partizana.