Utakmica je na programu u sredu od 19 časova.
ABA LIGA
CRNO-BELI JURE POBEDU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Dubai
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Dubai trenutno vodi sa 2:0 i crno-beli će morati da jure pobedu kako bi ostali u seriji. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.
Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball
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Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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