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Košarkaši Partizana i Dubaija u sredu od 19 časova igraju treći meč finalne serije ABA lige.

Dubai trenutno vodi sa 2:0 i crno-beli će morati da jure pobedu kako bi ostali u seriji. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.

Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir