Slušaj vest

Prijemu i konferenciji za medije prisustvovali su potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić, potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Predrag Kanački.

Naši momci Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović, predvođeni glavnim trenerom Markom Žderom, uz trenere Danila Lukića i Aleksandra Miloševića i fizioterapeuta Stojana Subašića, u grupi su pobedili Madagaskar, Španiju, Australiju i Austriju, u četvrtfinalu Holandiju, pa izgubili od Letonije, koja je i osvojila zlato, i na kraju, u meču za bronzu, srušili Francusku.

Pred predstavnicima medija, prvi je govorio predsednik Košarkaškog saveza Srbije doktor Nebojša Čović.

„Čestitam na velikom uspehu našem stručnom štabu, kao i igračima koji su napravili odličan rezultat. Ovo je deveta medalja Srbije na svetskim prvenstvima, po čemu smo najuspešnija država na planeti, pošto imamo šest zlatnih, jednu srebrnu i sada dve bronzane. Mislim da ni jedna zemlja nema takav bilans i da predstavljamo zemlju koja je jedan od osnivača, a kako ljudi iz FIBA rekoše, jedan od pionira 3h3 sporta. Vrlo značajan rezultat za nas kao podstrek za sve što nas dalje čeka. Potrudili smo se, zajedno sa igračima, stručnim štabom i ljudima iz Saveza koji su odgovorni za to, da napravimo što bolje uslove da naša reprezentacija u tom delu ima dobru podlogu. Moram da istaknem da je naš sudija Vladimir Vesković sudio muško finale, a žensko finale je sudila naša Miroslava Mima Jovičin, što takođe govori o tome koliko smo prisutni i koliki je kvalitet ovog sporta u Srbiji. Planiramo dalji razvoj, očekuju nas neke akcije koje će u budućnosti biti prezentovane i vama. Hvala vam na rezultatu, borbenosti, pristupu, jednom časnom i poštenom predstavljanju Srbije na Svetskom 3h3 prvenstvu“.

Foto: KSS

Utakmice su bile dosta nervozne i napete, evo kako je sve to doživeo naš trofejni selektor Marko Ždero.

„Mnogo je bitno da smo nastavili da donosimo medalje sa velikih takmičenja u kontinuitetu. Ostaje mali žal za tom polufinalnom utakmicom, mislim da smo bili spremni da idemo skroz do kraja. Od prvog dana takmičenja, grupne faze koja nije bila nimalo laka jer smo igrali sa aktuelnim svetskim šampionima, bivšim evropskim šampionima, u četvrtfinalu protiv Holandije koja je olimpijski šampion, žreb nam nije bio naklonjen da imamo neku laganu partiju. Sve smo morali da igramo na maksimumu. Igrači su sve to dobro ispratili, ostaje taj mali žal za zlatom, ali, generalno, ne možemo da budemo nezadovoljni urađenim na svetskom prvenstvu. Hvala igračima, celom stručnom štabu i Košarkaškom savezu Srbije što prepoznaje da je ovo sport u koji treba da se ulaže da bismo ostali na ovom nivou, jer smo u novom olimpijskom ciklusu za Los Anđeles. Predstoje nam neka takmičenja mlađih selekcija, U21 i U23, ali o tome ćemo kad dođe vreme. Mislim da je to put kojim treba da idemo…“

Na ovom prvenstvu bili smo najjača ekipa ispod koša, a koliko je kompletno takmičenje fizički teško govorio je kapiten Nemanja Barać.

„Izuzetno je teško. Igram ispod koša a nisam nešto specijalno visok, ali tu je neka upornost, izdržljivost… I imam jako dobrog saigrača ispod koša, odnosno jako dobru pomoć… Eto, uspevamo da se izborimo sa visokim igračima rivala. Najteže je bilo protiv Španaca, imaju ispod koša velikog momka koji igra ACB ligu, ali zahvaljujući toj našoj upornosti uspeli smo da ga savladamo.“ – objasnio je Barać.

Foto: KSS

Strahinja Stojačić je ponovo izabran u idealan tim prvenstva.

“Odigrali smo vrlo kvalitetno ceo turnir, mislim da smo zaslužili da uđemo u to finale. Imali smo dva minuta prazne igre, Letonci su nas stigli sa 16:13 i na kraju pobedili. Imali smo svoju priliku, nismo je iskoristili, ali svakako jako bitna medalja za nas i dodatni motiv za Evropskom prvenstvo koje se igra u septembru, da odemo tamo i opet osvojimo medalju, nadam se zlatnu.”

Zasluge za novi uspeh naše 3h3 reprezentacije pripadaju i menadžeru za 3h3 KSS Dejanu Đokiću.

Sledeće veliko takmičenje za našu mušku 3h3 reprezentaciju biće Evropsko prvenstvo u Antverpenu od 11. do 13. septembra 2026.