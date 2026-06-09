Slušaj vest

Trener Dubaija Aleksandar Sekulić i košarkaš Aleksa Avramović izneli su očekivanja pred naredni duel sa Partizanom, u sklopu finala ABA lige.

Dubai je ostvario dve pobede na domaćem terenu, a serija se sutra od 19 sati nastavlja u Beogradskoj areni.

Aleksa Avramović je pred sutrašnji meč rekao da je Partizan na domaćem terenu potpuno drugačija ekipa

"Očekuje nas izuzetno zahtevna utakmica protiv Partizana. Igramo pred najboljom publikom u Evropi koja će napraviti fenomenalnu atmosferu. To će nositi njihov tim. Znamo da je Partizan na domaćem terenu potpuno drugačija ekipa. Već su igrali bolje u drugom meču, tako da moramo da se fokusiramo na detalje. Tako je bilo i u drugoj utakmici. Mi smo se spremali za ovo finale. Bili smo prvi u ligaškom delu sezone, izaći ćemo spremni i nećemo se predati. Daćemo sve da osvojimo titulu. Bili smo u ovoj situaciji i pre. Imamo šansu", rekao je Avramović.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Trener Dubaija Aleksandar Sekulić je rekao:

"Najbitnije je da se fokusiramo na sledeću utakmicu, da ne gledamo na rezultat u seriji, već da shvatimo da je to najvažniji meč, kao da je prvi i poslednji. Da koncentracija bude na visokom nivou, da ne dopustimo ekipi Partiana da se razigra. Da se igra timska odbrana i da igrači razumeju da je što manje izgubljenih lopti najvažnije", rekao je slovenački stručnjak.