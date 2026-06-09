Slušaj vest

Dejan Davidovac će tako ostati u klubu koji mu je obeležio karijeru, u kome je osvojio brojne trofeje i stigao do reprezentativnog dresa.

Dejan Davidovac je u Crvenu zvezdu stigao još 2015. godine. Nakon pozajmice, od 2017. godine stiče status standardnog prvotimca crveno belih, i to je i danas. Jedinu sezonu van kluba proveo je u dresu CSKA iz Moskve.

Tokom decenije u kojoj je nosio crveno beli dres, Dejan je bio integralni deo velikih uspeha kluba. Osvojio je četiri puta ABA ligu, bio je 2024. godine i MVP finala.

Pet puta je bio šampion Srbije, osvojio je četiri titule u Kupu Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige u Laktašima.

Dejan Davidovac Foto: Starsport

Sa reprezentacijom Srbije Davidovac je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama 2024.

Dejan Davidovac je tokom dosadašnjeg boravka u našoj Crvenoj zvezdi već postao integralni deo istorije kluba. Odigrao je 473 utakmice, po čemu je četvrti na večitoj listi Crvene zvezde (Lazić, Dobrić, Mitrović…) postigao je 2955 poena, i bio u brojnim utakmicama u kojima se tim sa Malog Kalemegdana borio za trofeje prevaga i igrač koji je pravio razliku, igrajući na gotovo svim pozicijama u timu.

Dejan Davidovac je rođen 17.01.1995.godine u Zrenjaninu i svojim iskustvom doprineće mnogo timu u naredne dve sezone – devete i desete u dresu Crvene zvezde! Ujedno, i u budućnosti Dejan Davidovac će biti i zamenik kapitena.

Ne propustiteKošarkaPOZNATA SUDBINA DEJANA DAVIDOVCA! Zvezda prelomila, stigla konačna odluka o reprezentativcu Srbije!
Ognjen Dobrić Dejan Davidovac Nikola Kalinić
Košarka"TAJNI NEMA, KAO ŠTO SE ZNA..." Davidovac poslao jasnu poruku pred utakmicu sa Partizanom!
Ognjen Dobrić Dejan Davidovac Nikola Kalinić
EvroligaUTAKMICA ZA INFARKT! Ovako je Zvezda srušila Barselonu u srcu Katalonije! Ako je suditi po tradiciji, crveno-beli nemaju šta da traže u Blaugrani? (VIDEO)
Screenshot 2026-04-20 202503.jpg
Evroliga"NEMA IZNENAĐENJA - IDEMO TAMO DA POBEDIMO!" Dejan Davidovac poslao jasnu poruku pred okršaj Barselone i Crvene zvezde!

01:25
Dejan Davidovac posle ubedljive pobede protiv Zlatibora Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić