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Dejan Davidovac će tako ostati u klubu koji mu je obeležio karijeru, u kome je osvojio brojne trofeje i stigao do reprezentativnog dresa.

Dejan Davidovac je u Crvenu zvezdu stigao još 2015. godine. Nakon pozajmice, od 2017. godine stiče status standardnog prvotimca crveno belih, i to je i danas. Jedinu sezonu van kluba proveo je u dresu CSKA iz Moskve.

Tokom decenije u kojoj je nosio crveno beli dres, Dejan je bio integralni deo velikih uspeha kluba. Osvojio je četiri puta ABA ligu, bio je 2024. godine i MVP finala.

Pet puta je bio šampion Srbije, osvojio je četiri titule u Kupu Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige u Laktašima.

1/6 Vidi galeriju Dejan Davidovac Foto: Starsport

Sa reprezentacijom Srbije Davidovac je osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama 2024.

Dejan Davidovac je tokom dosadašnjeg boravka u našoj Crvenoj zvezdi već postao integralni deo istorije kluba. Odigrao je 473 utakmice, po čemu je četvrti na večitoj listi Crvene zvezde (Lazić, Dobrić, Mitrović…) postigao je 2955 poena, i bio u brojnim utakmicama u kojima se tim sa Malog Kalemegdana borio za trofeje prevaga i igrač koji je pravio razliku, igrajući na gotovo svim pozicijama u timu.

Dejan Davidovac je rođen 17.01.1995.godine u Zrenjaninu i svojim iskustvom doprineće mnogo timu u naredne dve sezone – devete i desete u dresu Crvene zvezde! Ujedno, i u budućnosti Dejan Davidovac će biti i zamenik kapitena.