Slušaj vest

Unikaha se oprostila od Ibona Navara, budućeg trenera KK Crvena zvezda.

Ekipa iz Andaluzije se oprostila od Navara na emotivan način:

Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

- Ibon Navaro odlazi kao trener sa najviše pobeda u istoriji Unikahe. Tokom svog mandata ostvario je 180 pobeda u 261 utakmici, čime je postao najuspešniji stručnjak u istoriji kluba. Ovi rezultati ga svrstavaju na prvo mesto i po procentu uspešnosti, sa neverovatnih 68,97 odsto dobijenih mečeva - naveo je klub iz Malage.

Podsetimo, Navaro u Zvezdu stiže kao naslednik Saše Obradovića.

Ne propustiteFIFA WC 2026KANAVARO PODIGAO GLAS: Dvostruki bezbednosni standardi prema uzbekistanskoj fudbalskoj reprezentaciji
profimedia-0958744588.jpg
FudbalPOZIRALA NA KAUČU U PROVOKATIVNOM IZDANJU! Nedavno se porodila, a ovom fotkom je raspametila sve! Izgleda kao bomba, ovako je Dileta zaludela muškarce! FOTO
Dileta Leota
Ostali sportoviBRUS LI SE ZAMERIO KINEZIMA, A ONDA JE DOŠLA BORBA VEKA: Ni posle 60 godina niko ne zna ko je pobedio u najmisterioznijoj tuči svih vremena
bru sli.jpg
KošarkaSADA JE I ZVANIČNO! Dejan Davidovac produžio ugovor sa Crvenom zvezdom!

BONUS VIDEO:

00:19
Slavlje košarkaša Spartaka nakon rušenja Zvezde Izvor: Kurir