- Ibon Navaro odlazi kao trener sa najviše pobeda u istoriji Unikahe. Tokom svog mandata ostvario je 180 pobeda u 261 utakmici, čime je postao najuspešniji stručnjak u istoriji kluba. Ovi rezultati ga svrstavaju na prvo mesto i po procentu uspešnosti, sa neverovatnih 68,97 odsto dobijenih mečeva - naveo je klub iz Malage.