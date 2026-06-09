Unikaha se oprostila od Ibona Navara, najuspešnijeg trenera u istoriji kluba, koji prelazi u Crvenu zvezdu.
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GOTOVO JE! Unikaha se oprostila od Navara, sledeća stanica je Zvezda!
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Unikaha se oprostila od Ibona Navara, budućeg trenera KK Crvena zvezda.
Ekipa iz Andaluzije se oprostila od Navara na emotivan način:
Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia
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- Ibon Navaro odlazi kao trener sa najviše pobeda u istoriji Unikahe. Tokom svog mandata ostvario je 180 pobeda u 261 utakmici, čime je postao najuspešniji stručnjak u istoriji kluba. Ovi rezultati ga svrstavaju na prvo mesto i po procentu uspešnosti, sa neverovatnih 68,97 odsto dobijenih mečeva - naveo je klub iz Malage.
Podsetimo, Navaro u Zvezdu stiže kao naslednik Saše Obradovića.
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