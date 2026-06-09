Slušaj vest

Prema informacijama grčkog portala "Sport24", Katar je obezbedio veliko pojačanje za Svetsko prvenstvo 2027. godine!

Naime, domaćin predstojeće planetarne smotre postigao je dogovor sa Kendrikom Nanom da nastupa za reprezentaciju te zemlje kao naturalizovani igrač.

Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Navodno je zvezda Panatinaikosa prihvatila osmocifrenu ponudu, a Katarani su tako uspeli da ga privole uprkos interesovanju Turske, koja je takođe želela da ga vidi u svom nacionalnom timu.

Nanu bi trebalo da pripadne uloga jednog od glavnih aduta domaćina na Mundobasketu, koji će biti održan u Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine.

Ne propustiteFIFA WC 2026NAJBIZARNIJA PRIČA U ISTORIJI FUDBALA: Rumunski kralj lično birao igrače za Mundijal - sastavio tim umesto selektora i evo šta su uradili
Kralj Karol II Rumunski
KošarkaGOTOVO JE! Unikaha se oprostila od Navara, sledeća stanica je Zvezda!
profimedia-1097814989.jpg
FIFA WC 2026KANAVARO PODIGAO GLAS: Dvostruki bezbednosni standardi prema uzbekistanskoj fudbalskoj reprezentaciji
profimedia-0958744588.jpg
FudbalPOZIRALA NA KAUČU U PROVOKATIVNOM IZDANJU! Nedavno se porodila, a ovom fotkom je raspametila sve! Izgleda kao bomba, ovako je Dileta zaludela muškarce! FOTO
Dileta Leota

BONUS VIDEO:

00:26
Kendrik Nan udario Miljenovića, pa nije hteo da se pozdravi sa njim Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić