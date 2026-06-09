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Prema informacijama grčkog portala "Sport24", Katar je obezbedio veliko pojačanje za Svetsko prvenstvo 2027. godine!

Naime, domaćin predstojeće planetarne smotre postigao je dogovor sa Kendrikom Nanom da nastupa za reprezentaciju te zemlje kao naturalizovani igrač.

1/7 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Navodno je zvezda Panatinaikosa prihvatila osmocifrenu ponudu, a Katarani su tako uspeli da ga privole uprkos interesovanju Turske, koja je takođe želela da ga vidi u svom nacionalnom timu.

Nanu bi trebalo da pripadne uloga jednog od glavnih aduta domaćina na Mundobasketu, koji će biti održan u Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine.

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