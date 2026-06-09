Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Klub iz Istanbula se od dvojice Amerikanaca oprostio putem objave na društvenoj mreži Iks (X) i poželeo im sreću u nastavku karijera.

Oba igrača su u Efes došla tokom prošle godine, Svajder u avgustu, a Li u decembru.

Li je u Evroligi ove sezone u proseku beležio 11,2 poena, 3,1 asistenciju i 1,7 skokova, dok je Svajder postizao po 5,3 poena po utakmici, uz 48,1 odsto šuta za tri poena.

Efes je sezonu završio na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Evrolige sa skorom 12/26, dok je u polufinalu plej-ofa turskog prvenstva eliminisan od Fenerbahčea.

(Beta)