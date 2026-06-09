PAO POTPIS: Aksel Butej produžio ugovor sa KK Budućnost iz Podgorice
Klub iz Podgorice u svom saopštenju nije naveo dužinu novog ugovora 31-godišnjeg francuskog krilnog igrača.
"Butej je prošlog leta stigao u Podgoricu, a tokom sezone pokazao je kvalitet, iskustvo i profesionalizam koji su ga učinili važnim delom našeg tima. ;Svojom svestranošću donosio je ekipi doprinos u različitim segmentima igre. Pouzdan šut sa distance, dobra rešenja u napadu i odgovorna igra krasili su ga tokom cele sezone. ;Iskusni francuski košarkaš i u narednom periodu biće deo plavo-bele porodice, a raduje nas što ćemo zajedno nastaviti put koji smo započeli prošlog leta", piše u saopštenju Budućnosti.
Butej je u sezoni 2024/25, svojoj prvoj u ekipi Budućnosti, u regionalnoj ABA ligi u proseku beležio 10,7 poena, 3,4 skoka i 1,6 asistencija, dok je u Evrokupu upisivao 11,6 poena i 2,9 skokova po utakmici.
Budućnost je već ranije produžila ugovore sa bekom Flečerom Megijem, centrom Džerijem Bucijelom i trenerom Andrejem Žakeljom.
(Beta)