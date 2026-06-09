"Butej je prošlog leta stigao u Podgoricu, a tokom sezone pokazao je kvalitet, iskustvo i profesionalizam koji su ga učinili važnim delom našeg tima. ;Svojom svestranošću donosio je ekipi doprinos u različitim segmentima igre. Pouzdan šut sa distance, dobra rešenja u napadu i odgovorna igra krasili su ga tokom cele sezone. ;Iskusni francuski košarkaš i u narednom periodu biće deo plavo-bele porodice, a raduje nas što ćemo zajedno nastaviti put koji smo započeli prošlog leta", piše u saopštenju Budućnosti.