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Burna finalna serija grčkog prvenstva između Panatinaikosa i Olimpijakosa dobila je novi nastavak van terena, pošto je prvi čovek zelenih Dimitris Janakopulos kažnjen sa čak 50.000 evra zbog incidenta koji se dogodio tokom drugog meča finala.

Odluku je doneo Stalni komitet za borbu protiv nasilja u sportu (DEAB), koji je nakon razmatranja svih dokaza zaključio da je vlasnik Panatinaikosa neovlašćeno ušao na teren tokom utakmice odigrane 5. juna u OAKA areni.

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Pored novčane kazne za Janakopulosa, kažnjen je i Panatinaikos. Grčki velikan će jednu utakmicu u narednoj sezoni igrati bez prisustva publike, a sankcija će biti sprovedena tokom prvenstva 2026/27.

Ova odluka dodatno je podigla tenzije u već uzavreloj finalnoj seriji između najvećih grčkih rivala. Tokom prethodnih nedelja dueli Panatinaikosa i Olimpijakosa bili su u centru pažnje zbog brojnih kontroverzi, sukoba i optužbi sa obe strane.

Kazna od 50.000 evra predstavlja još jedan ozbiljan udarac za Janakopulosa, koji je i ranije često bio u fokusu evropske košarkaške javnosti zbog svojih burnih reakcija i sukoba sa sudijama i sportskim institucijama.

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