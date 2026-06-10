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Kako stvari stoje, veliki obračun za NBA Evropu vodiće se u italijanskoj prestonici.

Kako pišu italijanski mediji, američki biznismen Pol Matijašić poslao je ponudu legendarnom treneru Etoreu Mesini da postane šef stručnog štaba projekta poznatog kao "Rim 2", koji bi trebalo da bude direktan konkurent grupi okupljenoj oko Luke Dončića i Donija Nelsona.

Mesina je krajem juna slobodan agent pošto mu ističe ugovor sa Olimpijom iz Milana, a već duže vreme ne krije da ga privlači ideja NBA Evrope. Upravo zato italijanski mediji navode da postoji realna mogućnost da definitivno napusti Milano i vrati se trenerskom poslu.

1/6 Vidi galeriju Etore Mesina Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Za razliku od Dončićevog projekta, koji je već preuzeo takmičarsku licencu Kremone, Matijašićeva grupa je, prema navodima iz Italije, trenutno organizaciono daleko ispred konkurencije. Već je postignut dogovor o korišćenju dvorane PalaEur, a obezbeđena je i saradnja sa čuvenom Stelom Azuro i njenom omladinskom školom, jednom od najpoznatijih u Italiji.

Dončićev projekat, s druge strane, i dalje nema trenera, jasnu sportsku strukturu niti sastavljen tim, nakon što su propali pregovori sa Sašom Đorđevićem, tvrde italijanski novinari.

Posebnu težinu celoj priči daje mogućnost da se u projekat uključi i bivši sportski direktor Partizana Zoran Savić, koji bi trebalo da preuzme funkciju generalnog menadžera. Tako bi se na jednom mestu okupila trojica izuzetno uticajnih košarkaških ljudi sa bogatim evropskim i NBA iskustvom.

Međutim, razvoj situacije izaziva ozbiljnu zabrinutost u Trstu. Matijašić poseduje čak 99 odsto vlasništva u tamošnjem klubu, a pošto nije uspeo da kupi licencu drugih klubova i preseli je u Rim, sve više se spekuliše da bi upravo licenca Trsta mogla da završi u italijanskoj prestonici.

Lokalni mediji upozoravaju da bi takav scenario mogao da dovede do novog gašenja košarke u Trstu ili čak do pada kluba u niži rang takmičenja.

Jedno je sigurno - bitka za NBA Evropu tek počinje, a Rim bi uskoro mogao da dobije dva moćna projekta koja žele mesto u budućoj elitnoj ligi pod okriljem NBA.