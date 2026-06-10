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Srbija u predstojeće letnje reprezentativne prozore ulazi sa ozbiljnim NBA snagama. Dok je povratak Nikole Jokića u nacionalni dres već izvesna stvar, situacija sa kapitenom je nešto drugačija. Bogdan Bogdanović će preskočiti uvodne mečeve protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske, ali se njegov dolazak očekuje u avgustu, kada počinje prva runda druge faze kvalifikacija.

Međutim, šta je sa ostalim našim igračima iz najjače lige sveta?

Kako Meridian Sport nezvanično saznaje, nacionalni tim može da računa na još jednog NBA igrača - Nikolu Jovića!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Nikola Jović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Momak koji je bio sinonim za konstantnost u dresu Srbije na prethodnom Evropskom prvenstvu, trenutno boravi u domovini. Jović je potpuno zdrav, odmoran i izuzetno motivisan da pomogne saigračima u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo u Dohi 2027. godine.

Podsećanja radi, mladi krilni centar je u sezonu 2025/2026 ušao sa novim, bogatim ugovorom u Majamiju. Na njegovom ostanku na Floridi insistirali su lično košarkaški mag Pet Rajli i jedan od najboljih trenera današnjice, Erik Spolstra, što dovoljno govori o njegovom statusu u NBA ligi.

Jović je tek proslavio 23. rođendan, što znači da ono najbolje od ovog neverovatno talentovanog momka tek sledi.

Sudeći po trenutnim najavama, selektor Dušan Alimpijević imaće moćan sastav na raspolaganju za letnje izazove.

Kurir Sport / Meridian Sport

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