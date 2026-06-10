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Pariz je u četvrtoj utakmici polufinalne serije francuskog prvenstva slavio na gostovanju Šoleu rezultatom 94:91 i plasirao se u veliko finale, a meč je obeležila luda trojka Nadira Hifija u samom finišu.

Domaćin je učinio sve da ostane u igri protiv evroligaške ekipe koja je ubacila čak 17 trojki i konstantno držala visok ritam. Šole je uspevao da odgovori, pre svega zahvaljujući sigurnim poenima sa linije slobodnih bacanja, i delovalo je da bi mogao da izbori “majstoricu”.

Međutim, kada je pritisak bio najveći, pojavio se Hifi. Najbolji igrač Pariza ove sezone, koji je ranije znao da promaši u ključnim momentima, ovog puta je preuzeo odgovornost bez oklevanja. Uzeo je loptu, probio odbranu, a zatim iz karakterističnog koraka unazad pogodio spektakularnu trojku za vođstvo 91:90, svega 12 sekundi pre kraja.

Ta scena je potpuno utišala dvoranu i prelomila utakmicu.

Šole nije uspeo da pronađe odgovor u poslednjem napadu, a trijumf i plasman Pariza u finale potvrdio je Leopold Kavalije sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja.