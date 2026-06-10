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Za to vreme, proslavljeni košarkaš ostaje dosledan sebi i pokušava da sačuva privatnost daleko od očiju javnosti. Ipak, burni detalji iz njegove prošlosti ponovo izbijaju u prvi plan. Pre nego što je 2017. godine stao na ludi kamen sa Jelisavetom, sa kojom ima dvoje dece, Teodosićev ljubavni život bio je zanimljiv, iako se Teo trudio da ga drži van oka javnosti.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Podsećamo vas na sve njegove bivše ljubavi, među kojima je jedna bila na korak do oltara.

Tokom 2016. godine, mediji su neprestano brujali o romansi između kapitena reprezentacije i ćerke Cece Ražnatović, Anastasije. Iako su mnogi mislili da su Anastasija i Miloš idealan par, veza je pukla posle samo dva meseca, i to na prilično buran način.

Navodno, Teodosić je prekinuo odnos preko telefona. Razlog za krah nije bila daljina između Beograda i Moskve, u kojoj je tada igrao, već pritisak medija i prevelika pažnja koja je pratila svaki njihov korak zbog Anastasijine porodice.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović u hotelskoj sobi na Ibici Foto: Printscreen

Sličan scenario ponovio se i sa glumicom Sofijom Rajović, sa kojom je košarkaš prekinuo vezu upravo zbog eksponiranja. Sofija je u junu 2015. godine podelila zajedničku fotografiju na Instagramu uz kratak opis "MI", što je odmah pokrenulo lavinu medijskih naslova. Čim je javnost pokazala preveliko interesovanje, u vezi su počele nesuglasice i svađe, koje su ubrzo dovele do raskida.

1/9 Vidi galeriju Sofija Rajović Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Jedina devojka koju Teodosić nije krio od javnosti i sa kojom je planirao budućnost bila je odbojkašica Maja Ognjenović. Njihova romansa počela je 2008. godine, a dve godine kasnije usledila je i zvanična veridba. Sve je delovalo idilično - oboje su u tom periodu igrali za Olimpijakos i živeli su zajedno u Grčkoj, pa se venčanje činilo kao logičan sled događaja.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Ipak, umesto svadbenih zvona, presudile su profesionalne obaveze. Miloš se preselio u Moskvu, dok je Maja otišla za Berlin. Razdvojenost i život na različitim krajevima Evrope učinili su svoje, te su se emocije vremenom ugasile, a veridba je raskinuta.

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