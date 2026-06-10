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Taman kada pomislimo da nas u svetu sporta ništa više ne može iznenaditi, Amerikanci se potrude da nas demantuju. Čuveni magazin "Tajm" (Time) lansirao je svoju novu listu najuticajnijih ličnosti u svetu sporta za 2026. godinu, a konačan odabir izazvao je potpuni šok i nevericu širom planete. Verovali ili ne, za autore ove liste najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i košarkaški genije koji je pokorio NBA ligu Nikola Jokić - jednostavno ne postoje!

Kriterijumi kojima se vodio ovaj ugledni medij verovatno će ostati najveća misterija veka. Dok dvojica srpskih asova godinama pišu istoriju, obaraju rekorde i drže lekcije na globalnoj sceni, "Tajm" je rešio da prednost da anonimusima za koje bi i pasionirani ljubitelji sporta morali da konsultuju Gugl.

GOAT i MVP iza jutjubera i biznismena...

Kako drugačije prokomentarisati paradoks da se među 100 najuticajnijih našao Janik Siner, dok je čovek sa 24 grend slem titule, koji je bukvalno "prešao igricu", ostao precrtan?

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Umesto sportskih gromada, mesta su popunili raznorazni vlasnici franšiza, biznismeni, novinari, pa čak i jutjuberi.

Kompletna lista podeljena je u četiri grupe:

Titani

Ikone

Inovatori

Vođe

Sudeći po izboru, Novak i Nikola očigledno ne poseduju nijednu od ovih osobina. Primera radi, u kategoriji "Ikone" društvo Lebronu Džejmsu i Leu Mesiju prave skijašica Ejlin Gu, komesar NFL lige Rodžer Godel, hokejašica Meri-Filip Pulin, kao i gejmer Li Ang-Hjeok, zvezda e-sporta.

Ovakav apsurdan potez američkih novinara zapravo mnogo više govori o kredibilitetu same liste nego o Đokoviću i Jokiću. Ignorisati trostrukog MVP-ja koji je od Denvera napravio šampionsku imperiju, i apsolutnog teniskog vladara, nije običan propust - to je preraslo u ozbiljnu sramotu.

1/12 Vidi galeriju Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Ipak, svesni smo da srpskim šampionima nikakva priznanja iz Amerike nisu potrebna da bi znali gde pripadaju. Njihova imena su odavno uklesana u istoriju, a to su zlatna slova koja nikakvo "Tajmovo" mastilo ne može da izbriše.

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