JOKIĆ I ĐOKOVIĆ NI NA MAPI... Isplivala SKANDALOZNA lista 100 najuticajnijih sportista sveta: Planeta gleda i ne veruje! Amerikanci, da niste nekoga zaboravili?
Taman kada pomislimo da nas u svetu sporta ništa više ne može iznenaditi, Amerikanci se potrude da nas demantuju. Čuveni magazin "Tajm" (Time) lansirao je svoju novu listu najuticajnijih ličnosti u svetu sporta za 2026. godinu, a konačan odabir izazvao je potpuni šok i nevericu širom planete. Verovali ili ne, za autore ove liste najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i košarkaški genije koji je pokorio NBA ligu Nikola Jokić - jednostavno ne postoje!
Kriterijumi kojima se vodio ovaj ugledni medij verovatno će ostati najveća misterija veka. Dok dvojica srpskih asova godinama pišu istoriju, obaraju rekorde i drže lekcije na globalnoj sceni, "Tajm" je rešio da prednost da anonimusima za koje bi i pasionirani ljubitelji sporta morali da konsultuju Gugl.
GOAT i MVP iza jutjubera i biznismena...
Kako drugačije prokomentarisati paradoks da se među 100 najuticajnijih našao Janik Siner, dok je čovek sa 24 grend slem titule, koji je bukvalno "prešao igricu", ostao precrtan?
Umesto sportskih gromada, mesta su popunili raznorazni vlasnici franšiza, biznismeni, novinari, pa čak i jutjuberi.
Kompletna lista podeljena je u četiri grupe:
Titani
Ikone
Inovatori
Vođe
Sudeći po izboru, Novak i Nikola očigledno ne poseduju nijednu od ovih osobina. Primera radi, u kategoriji "Ikone" društvo Lebronu Džejmsu i Leu Mesiju prave skijašica Ejlin Gu, komesar NFL lige Rodžer Godel, hokejašica Meri-Filip Pulin, kao i gejmer Li Ang-Hjeok, zvezda e-sporta.
Ovakav apsurdan potez američkih novinara zapravo mnogo više govori o kredibilitetu same liste nego o Đokoviću i Jokiću. Ignorisati trostrukog MVP-ja koji je od Denvera napravio šampionsku imperiju, i apsolutnog teniskog vladara, nije običan propust - to je preraslo u ozbiljnu sramotu.
Ipak, svesni smo da srpskim šampionima nikakva priznanja iz Amerike nisu potrebna da bi znali gde pripadaju. Njihova imena su odavno uklesana u istoriju, a to su zlatna slova koja nikakvo "Tajmovo" mastilo ne može da izbriše.
BONUS VIDEO: