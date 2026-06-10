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Partizan ne gubi vreme nakon završetka sezone i uveliko radi na sklapanju tima za narednu takmičarsku godinu.

Posle izvesnog dolaska centra Kevarijusa Hejsa, koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude promovisan, crno-beli su usmerili pažnju na nova pojačanja koja bi mogla da donesu dodatni kvalitet ekipi trenera Đoana Penjaroje.

Prema saznanjima portala Basketball Sphere, Partizan je ozbiljno zainteresovan za dvojicu košarkaša sa evroligaškim iskustvom - Judžina Omoruija iz Baskonije i Ošeja Briseta iz Makabija iz Tel Aviva.

Radi se o košarkašima koji mogu da pokrivaju pozicije krila i krilnog centra, a u nekim nižim postavkama i centra. Judžin Omoruji (29,198) se profilisao kao izuzetno koristan igrač na obe strane terena. Ono što je u celoj priči zanimljivo jeste da njegov dolazak nije povezan s mogućim odlaskom Isaka Bonge, jednog od najvažnijih igrača Partizana. Kako saznajemo, Đoan Penjaroja smatra da bi u ekipi bilo mesta za obojicu.

Takođe, Omoruji je odličan prijatelj s plejmejkerom Partizana Karlikom Džonsom, i nesumnjivo da treba očekivati dobru konekciju između njih. Košarkaš rođen u Nigeriji veoma je pozitivan, posvećen igranju za tim i maksimalno se zalaže i trudi da se ostvari pobeda.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Fizički je dominantan, može da čuva i više igrače od sebe, a s druge strane i prilično pokretan. Statistika od skoro 11 poena, četiri skoka i dve asistencije po meču govori da se radi o ozbiljnom evroligaškom krilu.

Šej Briset (201, 32) je prošlog leta stigao u Makabi nakon višegodišnje NBA karijere tokom koje je nosio dresove Indijane, Toronta i Bostona. Reč je o snažnom krilnom košarkašu koji takođe može da pokriva više pozicija u timu i koji bi svojim atletskim sposobnostima doneo novu dimenziju igri crno-belih.

Ipak, njegov dolazak neće biti jednostavan zadatak. Kanađanin ima ugovor sa Makabijem do leta 2027. godine, pa bi Partizan morao da pregovara sa izraelskim klubom i plati određeno obeštećenje ukoliko želi da ga dovede ovog leta. To ne znači da je transfer nemoguć, ali bi predstavljao ozbiljnu finansijsku investiciju za klub iz Humske. Prema informacijama do koji smo došli, Briset nije zadovoljan bezbednosnom situacijom u Izraelu i rado bi promenio sredinu.

U Humskoj žele da ovog puta što ranije završe najveći deo posla na tržištu kako bi novi trener imao dovoljno vremena da formira tim prema svojim zamislima. Penjaroja će, prema informacijama iz košarkaških krugova, imati značajnu ulogu u izboru pojačanja, a uprava kluba nastoji da mu obezbedi roster koji odgovara njegovoj filozofiji igre.

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