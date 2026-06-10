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Brazilski košarkaš Jago dos Santos mogao bi vrlo brzo da napusti Evropu i vrati se u domovinu, pošto mu Flamengo sprema ponudu kakva se retko viđa u tamošnjoj košarci.

Prema informacijama brazilskog novinara Pabla Rue, Flamengo želi da dovede reprezentativca Brazila i spreman je da mu ponudi jedan od najunosnijih ugovora u istoriji nacionalnog prvenstva. Navodno, radi se o finansijskom paketu koji bi Jaga učinio jednim od najplaćenijih košarkaša u zemlji.

1/12 Vidi galeriju Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova vest izazvala je veliku pažnju među navijačima Flamenga, kluba koji poslednjih godina ulaže ogromna sredstva u sportske projekte i ne krije ambicije da dominira na svim frontovima. Finansijska moć kluba dodatno je porasla poslednjih sezona, što potvrđuju i rekordna ulaganja u sportski sektor.

Podsetimo, posle uspešne epizode u Crvenoj zvezdi, sa kojom je osvojio više trofeja, ovog proleća je sporazumno raskinuo ugovor sa beogradskim klubom i preselio se u Virtus iz Bolonje.

Ipak, sada bi mogao da usledi novi preokret. Flamengo želi da oko brazilskog reprezentativca gradi tim za naredne sezone, a činjenica da bi dobio najveći ugovor u prvenstvu predstavlja ozbiljan adut u pregovorima.

Za sada nema zvanične potvrde da je dogovor postignut, ali brazilski mediji tvrde da je Flamengo krenuo u ofanzivu i da će učiniti sve da vrati jednog od najpopularnijih brazilskih košarkaša u domovinu.