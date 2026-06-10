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Dubai vodi sa 2:0 u seriji i u slučaju pobede postaće šampion regionalne lige.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Partizan, finale ABA lige Foto: Dubai Basketball

Košarkaš Mekinli Rajt istakao je da ima dodatni motiv pred treći meč finalne serije.

Naime Rajt je prošle sezone u dresu Budućnosti izgubio finale ABA lige upravo od Partizana, pa sada vidi priliku za revanš.

"Izlazim na teren da bih se takmičio i osvajao titule. Prošle godine smo Kameni (Kenan Kamenjaš) i ja izgubili od njih, a sada imamo priliku za revanš, da to tako nazovem. Radujemo se tome, a videćemo šta će se dogoditi", rekao je Rajt za Meridian sport.

Američki plejmejker nije zaboravio ni scenu sa kraja prošlosezonskog finala.

"Za mene bi to bio pomalo gorko-sladak osećaj. Prošle sezone sam gledao kako podižu trofej pred svojim navijačima, baš meni na oči. Zato je ovo za mene prilika za osvetu. To je naš plan i naš cilj. Došli smo ovde da pobedimo i nadam se da ćemo u tome uspeti", poručio je košarkaš Dubaija.

Treća utakmica finalne serije igra se u Beogradskoj areni, gde će Partizan pokušati da smanji zaostatak, dok Dubai ima priliku da napravi još jedan korak ka istorijskoj tituli u svojoj debitantskoj sezoni u regionalnom takmičenju.