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"Želja za odlaskom u SAD traje par godina unazad. Mislim da je ovo bilo najbolje vreme za koledž. Potpuna je rekonstrukcija u Batleru. Na vezi sa sam sa trenerima i svima iz kluba. Pripreme rano kreću, a očekivanja su najveća moguća", rekao je Đulović.

Đulović (20) je prošlogodišnjim boravkom u Orlandu, Milvokiju i Bruklinu na neki način najavio odlazak "preko bare".

"Zbog igranja i uloge koju ću imati u ekipi, ova priča mi je zvučala bolje od ostalih. Svakako da igrač posle koledža može da se vrati u Evropu. Ipak, NBA draft je neki moj cilj u narednim godinama. Naravno, nije na meni da odlučujem i pravim projekcije", konstatovao je Đulović.

Novopazarac visok 205 centimetara je pre odlaska u Batler imao uspešnu sezonu u Megi. Najbolji meč odigrao je sredinom decembra u regionalnoj ABA ligi protiv Zadra, kojem je u Beogradu ubacio 34 poena (šest trojki), uz pet skokova.

Krilni košarkaš je za Megu u ABA ligi igrao prosečno 27,8 minuta, a beležio je 13,5 poena, 4,5 skokova i 1,4 asistencija. Osim toga, na pet utakmica u VTB kupu za prosečno oko 30 minuta na terenu imao je 15,8 poena, 6,4 skokova i 1,6 asistencija.

"Sezona je klupski i individualno bila dobra. Za moj debitantski nastup u ABA ligi sasvim u redu, a sa određenim iskustvom može i bolje. Imali smo najmlađu ekupu do sada, samo su dvojica ili trojica ranije igrala ABA ligu. Pobedili smo Crvenu zvezdu, Partizan u Kupu Radivoja Koraća, Lokomotivu Kubanj u VTB kupu i CSKA u Moskvi", kazao je Đulović.

Od nekadašnjih košarkaša Mege, pre Đulovića na koledžima su završili Mihailo Petrović, Filip Jović, Andrija Jelavić, Sergej Macura i Timofej Malovec.

"Uglavnom su prezadovoljni svi sa kojima sam razgovarao. Mlad košarkaš može da igra, da napreduje. Dobija vrhunske uslove, školu i obrazovanje, što je jako bitno. Neko ima više, neko manje minuta, ali su ukupnom slikom zadovoljni svi", naveo je Đulović.

On je prošle godine kod trenera Svetislava Pešića debitovao za najjaču selekciju Srbije, a pozivao ga je i sadašnji selektor Dušan Alempijević.

"Bio sam na spisku u novembarskom i februarskom prozoru. Generalno, reprezentacija izgleda dobro. Očekujem pobede u narednim mečevima sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom, kao i plasman na Svetsko prvenstvo. Nadam se da ću biti pozivan i ubuduće, da ću biti u timu u nekim narednim prozorima i na velikim takmičenjima", rekao je Đulović.

(Beta)